Запрет на анонимное пополнение транспортных и школьных карт предлагают отменить

3 августа 2020 года в силу вступили поправки в законодательство, ограничивающие пополнение наличными анонимных (неперсонифицированных) электронных кошельков, выпущенных под транспортные карты.

Правда, за проведение таких операций ЦБ не будет штрафовать банки до 1 апреля 2021 года.

Решить эту проблему кардинально предлагает группа депутатов и членов Совета Федерации, которые внеси сегодня в Госдуму законопроект № 1024393-7 с поправками в закон «О национальной платежной системе».

В законопроекте закрепляется возможность пополнения транспортных и школьных карт, реализованных через анонимные электронные кошельки, наличными денежными средствами.

Статистика оборота таких специализированных карт в ряде регионов показывает, что с их помощью население активно переходит к безналичному обороту, говорится в пояснительной записке.

В настоящее время порядка 60-70% данных карт пополняется наличными через кредитные организации или банковских платежных агентов и используется далее для оплаты проезда в общественном транспорте или услуг в образовательных учреждениях (преимущественно, питание учащихся).