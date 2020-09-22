Налоговики стали отказывать в вычетах, ссылаясь на несуществующее родство заявителя

Налоговики заподозрили гражданина в родстве с продавцом квартиры, и не спешат давать ему имущественный налоговый вычет.

Ситуация такая. Человек купил квартиру, и захотел получить имущественный налоговый вычет. Подал за последние два года декларации по форме 3-НДФЛ, заявление, и ждет. А в итоге ему приходит вот такое вот требование:

Человек утверждает, что ни в каком родстве с продавцом квартиры он не состоит. Более того, даже косвенных признаков особо нет — разные фамилии, адреса регистрации. Вычет-то может и дадут, но вот сам запрос вызывает недоумение. У налоговиков же база ЗАГСа есть, неужели нельзя проверить самим? Зачем бумагу тратить на подобные вещи?

А вообще, скорее всего, все опять на программу спишут. Мол, снова напутала.

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