Те, кто получил льготные кредиты в карантин, станут банкротами

Бизнес-омбудсмен Титов предрекает массовые банкротства среди компаний, которые воспользовались льготным кредитом по ставке 2% на пополнение оборотных средств.

Он увидел проблему в том, что по условиям кредита предприниматели обязаны сохранить численность работников не менее 80% от той, что была по состоянию на 1 июня 2020 года. Сведения по численности подаются по форме СЗВ-М, крайний срок подачи которой — 15-е число месяца, следующего за отчетным.

Таким образом, когда был самый пик обращений, с 1 по 15 июня, банкам давались сведения по состоянию на 1 мая, поскольку кто-то отчетность мог в момент обращений еще не сдать.

«Согласно условиям программы, чем раньше заключен кредитный договор — тем больше сумма кредита. Поэтому основная масса предпринимателей обратилась в банки уже в первые две недели июня. Очевидно, что в погоне за скорейшим получением финансирования большинство предпринимателей не изучили все условия предоставления льготного кредита, установленные правилами и кредитными договорами», — говорится в письме, которое уполномоченный направил в правительство.

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По словам бизнес-омбудсмена, многие предприниматели к июню в силу разных обстоятельств сократили численность своих работников более чем на 20% по сравнению с численностью за апрель. Обращаясь за кредитом, они были в полной уверенности, что численность их работников будет рассчитана по состоянию на 1 июня, «однако по факту они уже нарушили условия льготного кредитования».

Такие нарушения, по мнению Титова, могут привести к массовым банкротствам, поскольку кредиты придется возвращать полностью, да еще и с процентами, которые прописаны в договоре с банком. И они там далеко не льготные.

«В итоге по окончании базового периода (1 декабря), такие предприниматели будут переведены на период погашения и тремя равными платежами — 28 декабря 2020 года, 28 января и 1 марта 2021 года — обязаны будут вернуть кредит, но уже не по льготной, а по стандартной ставке, определяемой самими банками — порядка 15% годовых», — отметил Титов.

Чтобы избежать подобных ситуаций, бизнес-омбудсмен предлагает правительству внести поправки в постановление от 16 мая 2020 года № 696, меняющие точку отсчета для определения фактической численности работников у заемщика. И актуализировать данные о численности работников, размещенные в информационном сервисе ФНС по состоянию на 1 июня.