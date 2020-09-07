Как налоговики объясняют незаконную блокировку счетов тем, кто получил отсрочку из-за пандемии

Налоговикам, судя по всему, дали четкую и недвусмысленную команду наполнять бюджет. И видимо поэтому компании, которым положена отсрочка, должны оплатить налоги уже сейчас.

Сегодня мы писали про компанию, которая согласно постановлению главы региона имеет право на отсрочку по налогу до 30 октября. И с которой налоговики требуют уплату налога уже сейчас.

Нам удалось с помощью пострадавших дозвониться до краснодарских инспекций, рассылающих такие требования и блокирующих счета. Если кратко — эти компании не оказались в региональных списках на отсрочку, и вообще во всем виновата программа.

Вот что рассказал бухгалтер одной из попавших под раздачу компаний:

«Удалось дозвониться во 2-ю и в 3-ю налоговые Краснодара. В 3-ей сказали, что под льготы попадаем, но „почему-то“ нас в списках нет, и ушли выяснять — почему. Во 2-й сказали мне, тоже, что в списках нет, и еще, что все произошло без участия инспектора — „автоматом“. Из 2-й налоговой пообещали дать ответ на письмо до конца месяца. И сегодня списали деньги со счетов».

В итоге, налоговики получили, что хотели. И постановление главы региона им не указ, согласно которому компания могла уплатить данный налог до 30 октября. Наверное, тем и руководствовались — «ну до 30-го же списали, не позже».