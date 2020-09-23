Роспотребнадзор хочет запретить продажу нефасованного товара. В Госдуме против этой идеи

Роспотребнадзор подготовил новый СанПиН, который устанавливает запрет на продажу нефасованного товара потребителям. Депутаты Госдумы уже резко выступили против этого запрета, пишет «Парламентская газета».

Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на заседании комитета 23 сентября заявил, что нужно идти по пути минимизации одноразовой тары, а не увеличивать её количество.

Сейчас от 30 до 40 процентов отходов — одноразовая упаковка и тара, и нужно идти по пути их сокращения, в том числе с помощью отпуска товаров в многоразовые контейнеры, бидоны и другую тару покупателей, сказал он.

Кроме этого, с точки зрения эпидемиологической ситуации безопаснее, если блюдо положат в тару покупателя, за чистоту которого он отвечает, а не расфасуют в упаковку, которую в поисках продукции посвежее потрогает большое количество людей, добавил он.

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Начальник Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун отметила, что формулировку переписали. Теперь предлагается запретить реализацию пищевой продукции, не упакованной производителем, если она употребляется в пищу без какой-либо предварительной обработки. Например, без фабричной упаковки можно продавать овощи, макароны и фрукты, но нельзя салат на развес, печенье и конфеты без фантиков.

Этого будет недостаточно, посчитали депутаты. По словам Бурматова, это идёт вразрез с законом об обращении с отходами, в котором прописано, что нужно идти по пути минимизации одноразовой упаковки. В том числе есть целое направление магазинов без упаковки, которые заботятся об экологии, и им придётся закрыться, добавил он.



Ирина Шевкун заверила, что в службе будут думать о возврате предыдущей формулировки, на которой настаивают депутаты.