Налоговые начинают рассылку уведомлений на уплату имущественных налогов

Налоговые органы начинают рассылку уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц. Об этом сообщает УФНС Санкт-Петербурга.

Налоговые уведомления будут переданы Почте России не позднее 29 сентября 2020 года для вручения заказной налоговой корреспонденцией гражданам, не являющимся пользователями интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Правилами оказания услуг почтовой связи установлен тридцатидневный срок вручения писем.

В случае неполучения налогового уведомления:

Проверьте свой Личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru. Пользователям сервиса уведомления направляются только в электронном виде. Нет личного кабинета или утрачен пароль — обратитесь в любую налоговую инспекцию для получения или восстановления реквизитов доступа. Нет возможности пользоваться сервисом — обратитесь в почтовое отделение или налоговую инспекцию.

Есть объекты налогообложения (без льгот) и никогда не получали налоговые уведомления на уплату имущественных налогов — сообщите в любой налоговый орган о наличии в собственности объектов недвижимости или транспортных средств по форме, утвержденной приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@.

Уплатить налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги необходимо не позднее 1 декабря 2020 года.