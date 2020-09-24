Как объяснить бухгалтеру, зачем ему управленческий учет? Приглашаем на бесплатный вебинар!

Управленческий учет в последнее время стараются популяризировать. Однако бухгалтеры часто считают его просто дополнительными обязанностями.

При этом, не нужно на бухгалтера свешивать вообще весь учет, ему просто нужно грамотно объяснить, что именно от него потребуется в рамках ведения общего учета по компании. С учетом, что многое он и так делает, просто нужно это немного структурировать.

Приглашаем на бесплатный вебинар: "Управленческий учет: покажите свою ценность директору". Он состоится 30 сентября, с 13:00 до 14:30.

Спикер — Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ.

Она подробно расскажет вам:

почему современному бухгалтеру не обойтись хотя бы без базовых знаний управленческого учета;

как настроить учет так, чтобы управленка давалась легко;

что самое важное в управленческих отчетах;

сколько сейчас получают специалисты, которые понимают в УУ.

А самое главное, это повышение своей конкурентоспособности на рынке труда, с учетом, что направление это очень модное.

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