МРОТ на 2021 год будет выше на 400 рублей, чем планировали?

Законопроект о о новых принципах определения прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ), подготовленный Министерством труда, внесут в Госдуму на этой неделе, сообщил замруководителя ведомства Андрей Пудов.

Он уточнил, что правительство уже рассмотрело эти поправки, теперь их должна рассмотреть Российская трехсторонняя комиссия, а в Думу их внесут в пятницу или субботу.

Ожидается, что законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О прожиточном минимуме» и статью 1 ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» будет рассматриваться синхронно с проектом закона о федеральном бюджете.

Министерство предложило отказаться от расчета величины прожиточного минимума по потребительской корзине и перейти к его установлению по процентному соотношения от медианного (среднедушевого) дохода за предшествующий год.

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По словам Пудова, расчет уровня прожиточного минимума будет привязан к уровню дохода большинства граждан, и по мере роста доходов будет повышаться.

Соотношение прожиточного минимума к медианному доходу предлагается установить на уровне 44,2%. Прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума в 2020 году составит 11 242 рубля.

«И при условии его увеличения на индекс потребительских цен в 2021 году, это 3,7%, значение прожиточного минимума в следующем составит 11 653 рубля», — цитирует замминистра «Интерфакс».

Планируется, что прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно. В свою очередь размер МРОТ не может быть ниже уровня прожиточного минимума трудоспособного населения на очередной год.

Замминистра уточнил, что МРОТ будет также устанавливаться в соотношении с медианной оплатой труда. «Соотношение минимального размера оплаты труда с медианной заработной платой с 2021 года составит с 42% или 12 792 рубля», сказал замминистра.