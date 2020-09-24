Кошек и собак больше нельзя будет забирать за долги

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому приставам будет запрещено изымать домашних животных за долги. Об этом сообщает РБК.

Авторы документа предлагают запретить изъятие домашних животных, не используемых в предпринимательской деятельности, по судебным исполнительным документам. Соответствующая поправка вносится в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса.

В настоящее время в этой статье содержится перечень сельскохозяйственных животных, которых не могут взыскать за долги. Речь идет о племенном, молочном и рабочем скоте, оленях, кроликах, птицах, пчелах, а также кормах, необходимых для их содержания до выгона на пастбища, и хозяйственных постройках, необходимых для их содержания. Законопроект дополняет этот перечень кошками, собаками и другими животными, которые не используются в предпринимательской деятельности.

Как считают инициаторы законопроекта, при изъятии домашних животных у должников негативные последствия наступают как для граждан, которые чаще всего считают домашних животных членами своей семьи, так и для самих животных, поскольку у изымающих их организаций и органов власти нет условий для содержания питомцев.