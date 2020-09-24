Олег Тиньков предложил Герману Грефу стать премьер-министром

Олег Тиньков после просмотре презентации от Сбербанка предложил им купить Mail.ru, а самому Грефу — стать премьером. Заодно сказал, что Сбер крут, и что уважает своих конкурентов.

Об этом банкир написал в своем Instagram.

Правда, через некоторое время после публикации он написал:

«Позвонил Герман Оскарович, попросил убрать про премьер-министра... Я ж от души, и ни в коем случае не хотел обидеть Михаила Мишустина, наш сегодняшний Премьер супер крутой, я с ним лично знаком. Он несомненный технократ и открытый к цифре и изменениям».

Также банкир упомянул, что некоторые из показанных Сбером фишек уже есть в Тинькофф, некоторые скоро появятся.

«Если бы у нас были такие финансовые возможности, мы бы конечно делали также и ещё быстрее... и ещё бы на их месте давно купили „Мэйл“» — написал Тинькофф.

📌 Реклама

Примечательны оказались некоторые комментарии к посту:

«Угу, Сбер крут. С картой сбера, зарегенной в Казани в Москве снял в их же банкомате — комиссия..., заплатить за услуги ЖКХ — комиссия... С картой Тинькофф-банка, зарегенной в Казани: снял деньги в Турине, Милане не понятно с чьего банкомата — комиссия ноль. Оплата ЖКХ картой Тинькофф-банк — комиссия ноль».

Или:

«Сбербанк давно не банк, а IT-компания с очееень очень большими полномочиями, через несколько лет за паспортами будем обращаться именно в Сбер».

Паспорта не паспорта, но вот бизнес вполне можно уже там зарегистрировать.