Предлагают повысить ставку налога при получении компанией дивидендов свыше 50 млн. рублей

Для пополнения бюджета в условиях пандемии коронавируса в Совете Федерации предложили повысить ставку налога для организаций, получающих свыше 50 млн рублей дохода в виде дивидендов.

Письмо с таким предложением глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов направит премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Считаем необходимым рассмотреть вопрос и о дифференцированном налогообложении дивидендов, получаемых организациями. В силу того, что получателями дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях) являются и организации, предлагается предусмотреть повышение ставки налога для них при получении дохода в виде дивидендов свыше 50 млн рублей и определив пороги сумм для дифференциации повышенной ставки 50-300 млн рублей, 300 млн и выше. Повышенные ставки предлагается применять к сумме превышения дивидендов суммы в 50 млн рублей», — цитирует ИА ТАСС содержание письма.

По данным ФНС сумма дивидендов, подлежащая выплате акционерам, на 1 октября 2019 года составила 5,7 трлн рублей, из них:

российским организациям со ставкой налога 13 % — 303 млрд рублей;

физлицам (резидентам РФ) — 308 млрд рублей;

иностранным организациям — 1,5 трлн рублей;

физлицам (нерезидентам РФ) — 16 млрд рублей.

По мнению сенатора, введение прогрессивной школы налога для организаций увеличит поступления в бюджетную систему и возобновит планируемые расходы на реализацию национальных проектов.