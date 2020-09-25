Сертификация финансово-экономического состояния предприятия как новый вид «нигерийских писем»

При госзакупках иногда бывает такое требование заказчика, как некий сертификат вроде «финансового состояния предприятия». Новый вид «нигерийских писем»?
Поделились в «Красном уголке бухгалтера».
«Коллеги, а кто-нибудь уже столкнулся с новым лохотроном „Сертификация Финансово-Экономического Состояния Предприятия“? Заказчики стали пихать в требования к участникам конкурсов наличие этой хрени. Те массово звонят по аудиторским фирмам и просят ее сделать. И очень расстраиваются, когда отказываешь».
Вот что пишут в комментариях:
«Оооооо, и до бухов дошло. Мы в туризме это проходили года так три назад».
Предупреждают:
«Осторожно, участились такие случаи, типа вашу команию к тендеру приглашают, срочно подтвердитесь доками, мы вас выбрали и сертификат необходим, короче это мошенники! Схема!».
И еще:
«Нам тоже звонили. Прислали сертификат от рогов и копыт. Сказали, что хотят такой же, только от нас. Я сказала, что всякую хрень подписывать не буду».
И:
«Уже несколько лет это бродит. Но, как и в случае с телефонным мошенничеством под видом службы безопасности какого-нибудь банка, пока эти товарищи процветают. Единственное ,что мне не понятно — это цикл сделки. Долго они получают одного клиента...».
Вообще, уже бывали случаи, когда на электронную почту приходят письма, якобы от компании из структуры Газпрома, с радостной новостью, что компания выиграла тендер аж на несколько миллионов. Вот только нужно, экий пустяк, получить сертификат чего-то там, тысяч за 30-40. Ну мелочь же, при стольких миллионах!
А потом выясняется, что и компании такой нет ни в структуре Газпрома, ни еще где-то, зато те, кто дают эти сертификаты связаны как раз с этой самой «газпромовской» компанией.
В качестве приманки может быть любая другая компания, не только Газпром. Так что это просто старые «нигерийские письма» на новый лад.