ФНС пояснила, кто может присутствовать при допросе свидетеля

Вас вызвали на допрос в налоговую как свидетеля? Вы можете взять с собой адвоката или другого сопровождающего.

Разъяснения по этому поводу дала ФНС в письме № ЕА-4-15/13203@ от 17.08.2020 г.

Налоговые органы вправе вызывать в качестве свидетелей лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения налогового контроля. Вызов на допрос и требования к свидетелю разъясняет статья 90 НК РФ, там содержится информация о том, кто может быть допрошен, кого допрашивать нельзя и т.д.

Налоговый кодекс не регламентирует исчерпывающий перечень лиц, которые могут участвовать или присутствовать при допросе. Таким образом, получается, что круг лиц при проведении допроса свидетеля не ограничен.

Если на допросе свидетеля присутствует его адвокат, он вправе делать замечания, подлежащие внесению в протокол или приобщению к делу. При этом ответы на вопросы при проведении допроса дает свидетель самостоятельно.

ФНС обращает внимание на то, что адвокат не может допрашиваться налоговыми органами в качестве свидетеля, если он получил информацию, необходимую для проведения налогового контроля, в связи с исполнением своих профессиональных обязанностей и если подобные сведения относятся к профессиональной тайне адвоката.

В конце письма налоговики сообщают, что участие налогоплательщика или его представителя при проведении допроса свидетеля законом не предусмотрено.