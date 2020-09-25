Столичные кафе и рестораны закрывать пока не собираются

Рестораны и кафе в Москве из-за коронавируса пока закрывать не собираются. Новых рекомендаций для них пока тоже не готовят.

Об этом рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Немерюк, пишут «РИА Новости».

«Пока нет», — сказал Немерюк, отвечая на вопрос, есть ли планы по закрытию ресторанов и кафе из-за роста случаев заболевания коронавирусом.

С учетом прироста заболевших в столице за последние сутки на треть, и с просьбой Собянина как можно больше сотрудников вернуть на удаленку, в данном случае можно сказать, что все хорошо.