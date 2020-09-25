Увольнение беременных женщин нельзя даже планировать при сокращении штата, считает Минтруд

Работница находится в отпуске по беременности и родам. Работодатель за два месяца уведомил ее об увольнении в связи с сокращением штата на основании п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. При этом дата увольнения приходится на период после окончания беременности. Правомерны ли действия работодателя?

Такой вопрос был задан Минтруду, и вот что ведомство ответило в письме № 14-2/ООГ-12666 от 10.08.2020 г.

Кандидатуры работников, подлежащих высвобождению при проведении мероприятий по сокращению численности или штата, определяются работодателем. Каждая кандидатура рассматривается отдельно с учетом тех прав, гарантий и преимуществ работников, которые установлены для случая сокращения численности или штата Трудовым кодексом, иными федеральными законами или коллективным договором.

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В частности, статьей 261 ТК установлены гарантии для беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет (детей-инвалидов — до 18 лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери, при расторжении трудового договора по инициативе работодателя.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.

Учитывая изложенное, полагаем, что работодатель при проведении мероприятий по сокращению численности или штата изначально не должен рассматривать в качестве кандидатов на высвобождение такие категории работников, как беременные женщины, женщины, имеющие ребенка в возрасте до трех лет, одинокие матери, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет, поскольку они все равно не могут быть уволены по соответствующему основанию.