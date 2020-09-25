Какой оклад будет у главбуха? Петербург, две компании, УСН 6%, бесплатная еда

Сколько будет оклад у главбуха в северной столице, центр., две компании УСН 6%? Еще и бесплатное питание.
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«Нужен совет, действующий ресторан и кулинария в Питере обе компании на УСН доходы 6%, ищет главного бухгалтера, в подчинении бухгалтер-калькулятор и бухгалтер. Какой должен быть оклад у главбуха? Безусловно, полный рабочий день, питание бесплатное».
В комментариях поделились предположениями:
«70-100 тыс. руб. до налогообложения, то есть 60900-87000 чистыми, без НДФЛ».
Кто-то интересуется:
«А чего 80 тыщ? Бесплатного питания достаточно. И запереть еще в подвале».
На это в ответ шутят:
«Только вчера собственник попросил найти бухгалтера за еду. Понятно что он так пытался шутить, но как-то грустно все это».
Автор на это пишет:
«А что не так? Целый день на работе, в самом центре Питера, оклад нормальный, бух.учет УСН — доходы, это не постоянные требования по НДС, прибыли. Поэтому меня очень удивил ответ до 100 тысяч».
Ей в ответ пишут:
«Целого дня на работе вполне достаточно для 100. Ведь это подразумевает, что дополнительный заработок маловероятен».
Кто-то удивляется, что в Москве за подобную работу хотят 80 000, а в Петербурге — 100 000.
Еще уточняют:
«Две компании, так что минимум 90».
А кто-то считает так:
«Совсем зажрался вымирающий вид :-):-):-)».
Коллеги, а вы как думаете?