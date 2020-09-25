Удобная таблица по сервисам Сбера, Яндекса, Мэйл и ВК

Все больше и больше экосистем с кучей разных предложений. Как разобраться в ценах и том, что же получишь на выходе?

Старший менеджер компании Wrike Игорь Акимов у себя на странице в Facebook поделился удобной таблицей по бонусам:

«Для тех, кто как я запутался в этих новых вариантах подписок на сервисы, сделал табличку»

Скачать можно в формате Excel.

Ну да, зачем каршеринг в Сбере, там сразу купить предлагают, через СберАвто.

О нововведениях в Сбере было рассказано вчера на презентации. Презентацию в соцсетях раскритиковали. А сам Сбер, вполне возможно, ждут суды из-за логотипа.