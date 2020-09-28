Кудрин считает, что население и бизнес нужно поддержать. И что цены на нефть не упадут ниже $40 за баррель

Глава Счетной палаты ожидает, что до конца года цены на нефть не опустятся ниже $40 за баррель. А также он считает, что можно было бы сделать в этом году исключение из бюджетного правила для поддержки населдения и бизнеса.

«По ряду причин Россия сейчас выглядит не так плохо, как в 2009-м, когда у нас падение было 8%. Но даже сейчас мы переживаем особые другие механизмы кризиса, связанные не с кредитоспособностью компаний и спросом их продукции на рынках, а с остановкой предприятий, потому что нужно было обеспечить безопасность людей. В этом смысле требуется дополнительная поддержка и бизнеса, и населения, чтобы избежать дальнейшего обеднения. Думаю, можно было бы сделать исключение из бюджетного правила в этом году — даже если бы мы потратили треть или половину средств ФНБ, для такого критического особого года это было бы не страшно», — отметил он.

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По словам Кудрина, накопления в Фонде национального благосостояния (ФНБ) за 2019 год в разы превышали траты.

«За 2019 год было накоплено 3,3 трлн рублей, они и пришли в ФНБ в этом году, в то время как траты фонда составили около 350 млрд рублей», — сказал он.

Вот что он думает о ценах на нефть:

«Я думаю, что как раз между $40 и $50 за баррель цена и будет пока находиться. Тем не менее, если мировой кризис усилится, вновь могут произойти колебания. Однако ко второй волне пандемии все страны и правительства будут относиться иначе, чем к первой. Поэтому и правительства будут меньше вводить ограничения. В этом смысле цена на нефть не опустится до тех значений, которые были весной. Никак не до $20 за баррель. Тем более с учетом действия соглашения ОПЕК , думаю, цены удержатся выше $40», — сказал он.