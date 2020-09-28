Письмо от налоговиков о наличии долга, которого нет. «Не мы такие, программа такая»

Налоговики прислали письмо (не требование) о наличии задолженности. Как водится, задолженностей нет, все уплачено. Очередной сбой программы?
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«Пришло любовное письмо из налоговой. Дескать на 1 августа за вами числится долг, последняя сверка была 20 июля, все задолженности погашены, новых взять неоткуда. Требований не поступало. Это как расценивать? Запросила сверку, жду. Что-то новенькое в нашем королевстве?».
Вот что пишут в комментариях:
«Это не мы, это машина ©».
На это отвечают:
«А вот со стороны налогоплательщика такой довод почему-то не прокатывает».
Кто-то своим случаем поделились:
«Одной моей ООО-шке пришло требование по НДС за 2 кв. Запросила выписку из КРБ. Вижу прекрасное: начисление налога задвоено. Написала им письмо, жду ответ».
А ко-то предположение высказал:
«Пени, может, откуда-то появились?».
Автор в итоге отвечает:
«Получила сверку. По налогам ноль долга, переплата НДФЛ (ну это понятно, нет декларации ещё), пени копеечные. Не ту кнопочку нажали. Надо прекратить переживать просто».
Вот и прекрасно, что все так закончилось. А то бывает, и требования начинают слать.