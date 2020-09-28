Около 20% россиян считают, что женщины не должны работать. Такие данные показал опрос почти 7100 респондентов из разных социально-экономических групп.

Опрос проводил «Ромир», пишут «Ведомости».

По данным исследователей, 18% россиян считают, что женщины не должны работать. При этом полностью с этим утверждением согласны 7% россиян, 11% согласны с этим утверждением в некоторой степени. 24% респондентов в России относятся к вопросу нейтрально, 34% в некоторой степени не согласны с ним и 24% полностью не согласны.

В целом, в мире 8% опрошенных полностью согласны, что женщины не должны работать. Согласны с этой позицией «в некоторой степени» еще 8% респондентов. Чаще всего о том, что женщина не должна работать заявляли жители Индии: 26% полностью согласны, 19% — в некоторой степени. Россия занимает второе место по доле одобряющих мнение, что женщина не должна работать. За Россией в рейтинге идут Италия — 16%, США — 13%, Великобритания — 11%, Таиланд — 10%, Германия — 9%, Южная Корея и Китай — по 6%, Бразилия — 4%.