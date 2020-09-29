Налоговики требуют убрать взносы из вычета по УСН. Как им объяснить, что они неправы?

Налоговики требуют убрать взносы из вычета по УСН, так как декларация за 2019 год, а взносы за 2018. Кто тут неправ, налоговая, или ИП?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«ИП на УСНО („Доходы“ без работников), зарегистрирован 18.12.18 г. на основании п. 2 ст. 55 НК РФ первым налоговым периодом будет с 18.12.18 по 31.12.19 со сроком представления декларации 30.04.20 г. ИП в декабре 2018 уплатил страховые взносы за период с 18.12.18 по 31.12.18. и раз отчетным периодом для таких ИП является период с 18.12.18 по 31.12.19, то данные взносы я включила в вычет по УСН. Налоговая требует убрать взносы за 2018 из вычета, т.к. декларация за 2019, а взносы за 2018. Но ведь эти взносы уплачены внутри налогового периода! Как налоговой доказать это или всё же я не права?».

И потом добавляют:

«Самое интересное, что программа 1С: все доходы и расходы декабря 2018 включает в декларацию за 2019 год с пометкой „отчетным периодом для созданных в декабре является период с 18.12.18 по 31.12.19 со сроком подачи декларации и уплаты налога не позднее 12 мая 2020 г.“ Получается или налоговая не права или 1С: косячит!»

Вот что пишут в комментариях:

«1С не косячит! Налоговая хочет денег. Вы правы! И не поддавайтесь на глупости ФНС».

Вот еще:

«Предлагаю начать переписку с ИФНС. Написать обращение в родную ИФНС за разъяснениями, если их ответ отрицательный для вас, тогда написать в вышестоящее управление, если же и от них полное отрицание, тогда уж только в суд».

И еще:

«Проще было сдать декларацию за 2018 год, чем бодаться с налоговой. Но по букве закона вы правы, так что надо с ними бороться».

ВОт что советуют:

«Ознакомьтесь с позицией Минфина, изложенной в Письме Минфина РФ от 25.02.2019 № 03-11-11/12121».