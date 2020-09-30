Что делать, если налоги уплачены не на тот ОКТМО? Как воздействовать на налоговиков?

Налоговики не хотят перекидывать уплаченный НДФЛ с неправильного ОКТМО на правильный. Как на них воздействовать, и что вообще можно сделать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«С января месяца бьюсь лбом об ИФНС! Ситуация такая: платили НДФЛ не на тот ОКТМО, 2-НДФЛ сдали на правильный ОКТМО! 100 писем пишем о зачете с одного ОКТМО на другой, письмо писали и прикладывали п/п о возврате, нужную сумму сами сняли по требованию, висит переплата! ИФНС орёт в трубку читайте кодекс, не перекидываем с одного ОКТМО на другой! Клиент не доволен! Что делать? Как и что писать, чтоб вернули или зачли в счёт будущих платежей по НДФЛ?».

Вот что в комментариях советуют:

«Заявление на возврат через личный кабинет отправьте, а ещё лучше — с ЭЦП. Вернут».

Автор отвечает:

«Так и делаю. И через СБИС, и через личный кабинет! Шлют отказы! Дозвониться до них как до Кремля, а когда отвечают — орут».

Еще совет:

«Отчитайтесь под тот ОКТМО, под который платили».

Но он не для данного случая, отвечают:

«Так уже сняли сами, тут уж только возврат. А вообще, да, не для перфекционистов иногда и так можно».

Еще такой совет:

«Напишите заявление на уточнение реквизитов платежа. У нас была такая ситуация, зачесть не зачли, а через корректировку — перенесли платежи».

И вот такой:

«Мне все возвратили. Писала заявление на розыск платежа и зачисление на верные реквизиты. Срок рассмотрения заявления, правда, 30 дней».

А еще предлагают жалобу:

«У меня получилось зачесть (не вернуть!) между КБК только через жалобу в центральный аппарат! Уже и списали они, и счёт блокирнули на эти суммы и не снимали... Год наверное веселились с ними, бесполезно! На жалобу среагировали сразу».

Правда, не всегда и жалоба работает. Коллеги, а у вас такие случаи были? Чем решалось?