ИП применял УСН, не уведомив об этом налоговую. Как ему удалось отбиться от ОСНО

ИП несколько лет применял УСН, своевременно сдавал отчеты и платил налог.

Однако уведомление о переходе на УСН им в налоговый орган не направлялось.

Налоговым органом, установившим данный факт только в текущем году, в адрес ИП было направлено письмо о необходимости представить налоговую отчетность по ОСНО за прошедшие периоды.

Что делать? ИП обратился за помощью к региональному бизнес-омбудсмену (дело было в Брянской области).

В рамках заключенного соглашения о взаимодействии бизнес-защитник обратился в региональное УФНС с просьбой оказать содействие, принять во внимание имеющуюся судебную практику и признать правомерным применение предпринимателем УСН с момента регистрации в качестве ИП.

Благодаря совместно принятым мерам предприниматель получил право применять УСН, сообщается на сайте бизнес-омбудсмена.