Проект об изменении размера МРОТ внесен в Госдуму

Правительство РФ внесло в Госдуму большой пакет законопроектов, главный из которых — закон о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В пакете есть и законопроект об изменении расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 2021 года.

Со следующего года планируется отказаться от расчёта прожиточного минимума как статистической стоимости потребительской корзины и определить его как часть (44,2 процента) среднедушевого дохода. Для трудоспособного населения прожиточный минимум предлагается установить на уровне 109 процентов этого показателя, для детей — 97, а для пенсионеров — 86 процентов.

МРОТ будет также устанавливаться в соотношении с медианной оплатой труда. При новой методике расчёта МРОТ увеличится в следующем году до 12 792 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения — до 12 702 рублей.

По ныне действующему законодательству МРОТ в 2021 году должен быть равен 12 392 рублям.