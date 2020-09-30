Нужна ли каска инженеру, если он просто руководит установкой оборудования на стройке? И что еще нужно?

Инженеры, устанавливающие оборудование на стройке, по сути, задействованы на строящемся объекте. На них тоже распространяются правила ТБ? В частности, каску должны надеть?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Первый раз столкнулась с работой сотрудников на стройке, инженеры поехали на шефмонтаж поставленного нами оборудования, и непосредственно, даже руководя, задействованы в стройке и находятся на объекте. Какие нужно иметь документы, чтобы не вляпаться с трудовой. Вот сижу читаю про правила по технике безопасности, чтобы их дать под расписку. Что еще? Нужно создать комиссию которая следит за исполнением? Нужно ли купить каски, к примеру... Какие могут быть подводные камни? Заранее спасибо!».

Вот что пишут в комментариях:

«Карточки выдачи СИЗ и спецодежды (чтобы доказать, что каску выдавали). Обычно на самом объекте у Заказчика инструктаж проходят. Вам нужно уточнить уровень квалификации работников, которые осуществляют работы, чтобы группа электробезопасности совпадала, допуск по высотным работам был, или что-то другое — по профилю. И ещё — специалист по технике безопасности — именно „специалист“. Поэтому, на Вашем месте руководству бы сообщила, что за огрехи в подготовке документов по этому направлению ответственность лежит на них. Возможно, Вам хватит небольшой консультации практика, попробуйте связаться с отделом ТБ Заказчика».

По поводу каски отдельно пишут:

«Каски обязательны даже, если Вы просто зашли на стройку документы передать».

Также в комментариях завязалась дискуссия по поводу, является ли все указанное обязанностями бухгалтера. В итоге выяснили, что режим «тыжбухгалтера», к сожалению, никто не отменял.