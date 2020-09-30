Что будет, если не заплатить имущественные налоги

До срока уплаты имущественных налогов за 2019 год осталось два месяца, но налоговики уже начали стращать граждан последствиями несвоевременной оплаты.

УФНС по Калужской области пишет, что в случае неуплаты имущественных налогов в установленный срок (до 01.12.2020 года):

начисляются пени за каждый календарный день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;

направляется налоговым органом требование на уплату задолженности с указанием срока исполнения требования;

направляется налоговым органом в мировой суд заявления на выдачу судебного приказа о взыскании задолженности за счет имущества должника;

направление судебного приказа на взыскание задолженности в банк (со счетов должника), работодателю (с заработной платы), в подразделение службы судебных приставов (возбуждение исполнительного производства, ограничение права на выезд за рубеж и арест имущества).

Кроме того:

в случае выдачи судебного приказа сумма долга увеличится на сумму госпошлины;

в случае непогашении долга в сроки, установленные службой судебных приставов для добровольного погашения, сумма долга еще увеличится на сумму исполнительского сбора.