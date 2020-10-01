Налоговики требуют сведения якобы по контрагенту, но которые по факту к его деятельности не относятся

Налоговая, причем не своя, а контрагента, запрашивает документы, которые деятельности этого контрагента не касаются. Они ничего не превышают?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Строительная компания выполняла работы по договору подряда и на часть работ привлекла субподрядчика. Сейчас налоговая субподрядчика запросила через нашу налоговую предоставить документы по списку, касающиеся деятельности субподрядчика. При этом в списке почти все документы субподрядчика не касаются, а это документы самой строительной организации с другими контрагентами. Требование вне рамок проверок. Законно ли оно? Не превысила ли налоговая свои полномочия по запросу документов?».

Далее в комментариях автор уточняет, что запрос вне рамок проверок, в соответствии с п. 2 ст. 93.1 НК:

«необходимо представить в течение десяти рабочих дней со дня получения (основания для истребования документов (информации) и срок представления документов (информации)) настоящего Требования 1) документы: касающиеся деятельности ООО „Субподрядчик“».

Причем, «конкретные сделки перечислены, но они деятельности указанного ООО „Субподрядчик“ не касаются».

В комментариях пишут:

«Если требование вне рамок камеральной,то имеют право требовать документы только в рамках конкретной слелки, а не все подряд. Так что уточняйте требование и пусть идут лесом».

Автор отвечает:

«Сделки перечислены, перечислены списком счета фактуры, просто они не касаются деятельности указанной в требовании компании. И это смущает»

Ей отвечают:

«Вот и уточните. Что смущает, то уточните, время потяните».

Еще совет:

«В ст 93.1 не указано касаемо чего или кого проводится налоговый контроль, но должна быть указана конкретная сделка. Если сделку возможно идентифицировать, то обязаны предоставить документы и информацию, а вот их любимое „и все договоры за период“ это как раз превышение полномочий, и стоит игнорить или просить уточнить».

А кто-то делает обычно так:

«Я обычно не спорю, в выдаю ровно то, что сама считаю нужным из их списка. Мало — запросит еще».