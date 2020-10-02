Комплект документов для банка по 115-ФЗ. Размером с Большую советскую энциклопедию

Порой банки могут затребовать такие кипы документов, что невольно возникает вопрос — сколько народу будет их там читать?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«А это сбор документов для проверки банком по 115-ФЗ. У меня только один вопрос — их правда там в банке читают?».

Собачка, судя по взгляду, о том же думает.

Вот что в комментариях пишут:

«Умереть не встать. А документы оформлены красиво. И собак тоже мил:-)».

Кто-то предположил:

«Может у них в банке печное отопление?».

Ага, и бумага закончилась.

«Такую красоту и сами почитают, и другим для примера покажут».

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Кто-то так считает:

«Не факт, что вам это поможет. Не понятно, чем они руководствуются, но не часто снимают ограничения после предоставления документов. Если будут предлагать закрыть счёт и перевести деньги на другой счёт за заград.тариф, не соглашайтесь, — есть большая вероятность, что на входе другой банк сразу блокнет. Выводите сначала деньги альтернативными методами, а потом обжалуйте действия банка в суде».

Автор на это пишет:

«Поможет. Они меня любят. Я им до ковида такую же кучу носила. После ковида им захотелось снова».

Кто-то поинтересовался, за какой это период. Автор пишет, что за два месяца. А на вопрос, в какой банк, ответила:

«Это сразу два изгаляются — Открытие и Газпром. В Открытие я отправила все это электронно, еле влезло, а в Газпром завтра так повезём. Двух зайцев убила, так сказать».

В шутку кто-то возмутился: