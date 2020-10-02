Налоговики ругаются из-за разрыва по НДС, поставщик ликвидировался. Что делать?

Компания-поставщик ликвидировалась, налоговики говорят о сформировавшемся разрыве по НДС. И не хотят разбираться. Что делать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Жил был поставщик, выставил счет-фактуру в 4 квартале, задекларировал их, заплатил НДС. И после этого ликвидировался. Покупатель же отразил счет-фактуру этого поставщика не в 4 кв., а 1 кв. следующего года., т.е. когда поставщика уже не было. Налоговая кричит, что сформировался разрыв по НДС, разбираться не хочет. Вопрос: что вероятнее в этой ситуации? Что разрыв — это техническая ошибка налоговой из за закрытия контрагента? Или все таки поставщик непорядочный? Можно ли запросить у налоговой данные по декларации поставщика за 4 кв.?».

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Вот что пишут в комментариях:

«У вас же номер и дата документа 4 квартала. В течение 3-х лет можно приходовать. Главное, чтобы продавец в 4 квартале доки подал, налоги уплатил и не подал потом нулевку. Ну а налоговая пусть покричит, письменно же не требуют убрать».

Автор отвечает:

«Да тут покупатель следующего звена нервный. Ножками топает».

А кто-то попал в схожую ситуацию:

«Скорее всего поставщик подал нулевую уточнёнку. У нас все шло хорошо, в январе 2019 года, а в июле поставщик закрылся, и уточнении сдал нулевые. Нас вызвали и мы просто в полном ауте. Что делать не знаем, взяли паузу на неделю. Всю голову сломали, получается, что мы ещё и виноваты. Деньги оплатили, товар забрали, у нас счёт фактуры есть, а их декларация пуста. Подавать в суд думаю надо, по другому не отобьёмся».

Вполне возможно, здесь получится обойтись тем, что налоговикам покажут счет-фактуру, и они отстанут. Но если они разбираться не хотят, скорее всего, придется идти в суд.