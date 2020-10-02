Почему налоговая сама вытравляет бизнес из региона. Жалобы самих инспекторов

Нам в редакцию прислали письмо, в котором рассказывают, что творится в налоговых инспекциях по Волгограду. В частности, в Межрайонной инспекции № 11.

Стилистика оригинала сохранена:

«Бизнес уже несколько лет уходит из Волгограда, все компании, которые имеют такую возможность, перерегистрируются в других регионах, т.к. налоговая служба, эта инспекция, да и другие, не дают нормально работать. Вызывают на разговоры, требуют убрать вычеты из деклараций по НДС, требуют предоставления огромного количества подтверждающих документов (это лично у нас), у других компаний ситуации еще более сложные, есть даже случаи „посадки“ бизнесменов. Есть мнение, что администрации Волгоградской области выгодно, чтобы не было бизнеса в регионе, Т.к. если есть бизнес, и от него проступает налогов, по мнению чиновников, в недостаточном количестве, то налоговые органы получают „по шапке“, а нет бизнеса — нет проблем. Нет поступлений в бюджет, казна региона пустая, можно качать дотации из федерального бюджета. У меня нет доказательств, и поэтому я считаю это просто своим личным мнением. Но на самом деле, складывается ощущение, что город просто душат и целенаправленно уничтожают... очень обидно за любимый и родной город».

📌 Реклама

А вот откровения человека, назвавшегося главным бухгалтером МИ ФНС № 11 по Волгоградской области о том, что творится в самой инспекции:

Человек рассказывает о том, что из инспекции выживают налогоплательщиков, бизнес перерегистрируется в другие города и субъекты. Что сотрудников в пандемию поувольняли, причем даже декретниц. Что неизвестно куда тратятся деньги из благотворительного фонда для подшефного детдома. И что жалобы в вышестоящие органы результат не дали.

Общественная организация «Федеральный комитет по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом», при содействии которой это видео появилось, направила запросы в вышестоящие и контролирующие структуры.

О подобном на «Клерке» писали в прошлом году: налоговики сами признавались, что вымогали с бизнеса лишние налоги.