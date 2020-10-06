Какие льготы положены предпенсионерам

С 2019 года предпенсионерам предоставляется ряд льгот.

Напомним, с учетом переходного периода к льготной категории граждан в этом году относятся женщины в возрасте с 52 до 57 лет, мужчины — с 57 до 62 лет.

На какие льготы имеют право предпенсионеры:

1. Льготы по диспансеризации

С 1 января 2019 года вступила в силу статья 185.1 ТК, которая предоставляет работнику предпенсионного возраста при прохождении диспансеризации право на освобождение от работы на 2 рабочих дня 1 раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании заявления, при этом даты необходимо предварительно согласовывать с руководством.

2. Усиленные гарантии сохранения рабочего места

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Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 144.1, предусматривающей ответственность работодателя за необоснованное увольнение работника по мотивам достижения им предпенисонного возраста, а так же за отказ в приеме на работу по тем же мотивам.

За возрастную дискриминацию работодателю грозить высокий штраф в размере до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов.

3. Льготы безработным гражданам предпенсионного возраста

Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» дополнен статьей 34,2, предоставляющей дополнительные гарантии социальной поддержки граждан предпенсионного возраста: