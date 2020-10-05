Весь малый бизнес запишут в стартапы

Проектный комитет нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» на прошлой неделе утвердил его структурные изменения, предложенные Минэкономразвития.

Теперь проект ориентирован на создание инфраструктуры, сопровождающей рост МСП на всех стадиях, пишет «Коммерсантъ». Это напоминает «инновационно-венчурный» подход: Белый дом предполагает поддерживать самозанятых и заниматься стимулированием роста МСП в одной экосистеме — цифровая платформа поддержки будет единой для всего сектора. Ожидается также донастройка налоговой системы для «бесшовного» перехода МСП к стандартным налоговым режимам.

Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов (ФП) под руководством куратора темы МСП в Минэкономики Татьяны Илюшниковой. Сама структура НП заметно изменилась: Минэкономики применяет в схеме поддержки МСП подход, аналогичный поддержке инноваций. Это:

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единая цифровая платформа (отдельный ФП), вовлечение потенциальных предпринимателей в малый бизнес в механизме предакселерации (отдельный ФП),

центральный ФП по акселерации субъектов МСП,

отдельный ФП, адресованный самозанятым, хотя они тоже рассматриваются и как ступень в эволюции малых компаний.

ФП по предакселерации предполагает, что число вновь создаваемых субъектов МСП вырастет с нынешних 760 тыс. до 1,067 млн в 2024 году, это достаточно спокойная цифра — сверхбыстрого роста сектора не предполагается. В ФП, посвященном акселерации малых компаний, контрольные показатели по росту их средней выручки также консервативны (3,75% в год) при средней численности занятых на одного субъекта МСП — 3–3,16 человека.