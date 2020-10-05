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Весь малый бизнес запишут в стартапы

Проектный комитет нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» на прошлой неделе утвердил его структурные изменения, предложенные Минэкономразвития.

Теперь проект ориентирован на создание инфраструктуры, сопровождающей рост МСП на всех стадиях, пишет «Коммерсантъ». Это напоминает «инновационно-венчурный» подход: Белый дом предполагает поддерживать самозанятых и заниматься стимулированием роста МСП в одной экосистеме — цифровая платформа поддержки будет единой для всего сектора. Ожидается также донастройка налоговой системы для «бесшовного» перехода МСП к стандартным налоговым режимам.

Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов (ФП) под руководством куратора темы МСП в Минэкономики Татьяны Илюшниковой. Сама структура НП заметно изменилась: Минэкономики применяет в схеме поддержки МСП подход, аналогичный поддержке инноваций. Это:

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  • единая цифровая платформа (отдельный ФП), вовлечение потенциальных предпринимателей в малый бизнес в механизме предакселерации (отдельный ФП),
  • центральный ФП по акселерации субъектов МСП,
  • отдельный ФП, адресованный самозанятым, хотя они тоже рассматриваются и как ступень в эволюции малых компаний.

ФП по предакселерации предполагает, что число вновь создаваемых субъектов МСП вырастет с нынешних 760 тыс. до 1,067 млн в 2024 году, это достаточно спокойная цифра — сверхбыстрого роста сектора не предполагается. В ФП, посвященном акселерации малых компаний, контрольные показатели по росту их средней выручки также консервативны (3,75% в год) при средней численности занятых на одного субъекта МСП — 3–3,16 человека.
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Сильно растет только один из главных показателей нынешней схемы поддержки МСП — закупки крупнейших заказчиков (преференциальные госзакупки и закупки госкомпаний): с 3,5 трлн руб. в 2020 году до 5 трлн руб. в 2024 году. НП ставит реалистичные задачи для цифровой платформы МСП и числа ее пользователей — рост с 200 тыс. в 2021 году до 500 тыс. в 2024 году.

Кроме этого, в рамках нацпроекта предлагаются создание «переходных налоговых режимов» для плавного вхождения растущих малых компаний в стандартные режимы налогообложения и определенная либерализация законодательства, связанная с проблемой «швов».

Успешность всего проекта во многом будет зависеть от готовности регионов стыковать с «федеральной» частью НП свою политику в отношении МСП и региональные программы: по очевидным причинам малый бизнес в РФ завязан на муниципальные и региональные власти. В любом случае новый формат нацпроекта не требует от регионов полуфиктивного и коррупционноемкого наращивания численности МСП и сокращает стимулы к созданию «подконтрольного» малого бизнеса, что для прежних программ поддержки МСП было почти нормой.

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