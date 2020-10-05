Зачем в вакансии бухгалтера требование по созданию учетной политики? До него её не было?

Бухгалтеры спрашивают, зачем в вакансии есть требование по формированию учетной политики, если компания уже существует долгое время? И какая она вообще, эта учетная политика?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

Кто может объяснить парадокс под названием «Учётная политика» ? Во всех вакансиях к должности главного бухгалтера предъявляются требования о формировании учётной политики предприятия. Предприятия существуют не один год. Почему им до сего времени учётная политика была не нужна, а сейчас вдруг понадобилась? И какая у вас политика: формальная, рабочая или специфическая?«.

Вот что в комментариях по этому поводу пишут:

«Рабочая. И корректирующаяся по мере изменения законодательства. Но у нас обязательный аудит. Обязывает иметь».

Кто-то пишет, зачем учетная политика вообще нужна:

«В целом, учетная политика нужна. На бухучет она, конечно, влияет, но пока ей интересуются только аудиторы: заключения без нее не дадут. Налоговые органы она интересует именно по налоговому учету. По налогам можно и „пролететь“, если все важные моменты в ней не отразить. По бухучету штрафы меньше, но, скажем, на дивиденды для собственника она может и очень даже повлиять. Поэтому даже для собственной страховки гл. бухгалтера / ответственного за налоговый учет учетная политика должна быть. Нехорошо, конечно, но, как правило, ее пишут задним числом, когда понятно, какие пункты из нее становятся в ней более актуальными (ситуаций может быть множество)».

Кто-то считает, что не так уж она важна по факту, и назначение ее больше формальное:

«Ну по логике, сначала должна прописывать учётная политика, и потом уже предприятие должно жить по ней. Но по факту совсем не так. Ну и больше внимания ей уделяют аудиторы, чем налоговики. По мне так филькина грамота, ну это моё личное мнение. У каждого буха есть такая политика виртуальная, как что учитывать и не всегда есть время все прописывать».

И с этим согласны другие комментаторы:

«У мелких организаций учетная политика это формальность, в том плане что кроме режима налогообложения и некоторых факторов учета ничего не нужно, нет основных и тп, но она должна быть в обязательном порядке утверждена с первого дня регистрации организации, Вам придется ее утверждать задним числом, а у крупных организаций учетная политика прописывает каждый шаг в бухгалтерском и налоговом учете, при выездных в крупных организациях, налоговая очень внимательно изучает учетную политику».

А вообще, самый распространенный вариант:

«Много бухгалтеров составляю учётную политику по шаблонам, малость откорректировав под своё предрприятие».

Коллеги, а как у вас?