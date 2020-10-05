На какие параметры в вакансии в первую очередь смотрит бухгалтер?

На что в первую очередь обращают бухгалтеры, если видят вакансию? Правильно, на предлагаемую зарплату. На место работы. Ну и на подробности, чем же придется заниматься. Когда этого всего в вакансии нет, ее начинают критиковать.
Вот как это вышло в «Красном уголке бухгалтера».
«В российское ООО (ОСН), Москва, в штат ищем:
- главного бухгалтера;
- бухгалтера на первичную документацию.
Из личных качеств интересуют: адекватность, скорость, проектное мышление. Буду благодарна за рекомендации. Условия обсуждаются индивидуально».
Это еще успели дописать про Москву, изначально ее не было.
Комментарии себя ждать не заставили:
«Скудность инфы не способствует пониманию „мне это надо?“ Конкретику добавьте. Предприятие в Москве или на Курилах? Направление деятельность „травим клопов/тараканов“ или что? И хоть как-то обозначьте условия и уровень з/п. На данный момент пост ни о чем, хотя многие ищут работу или подработку».
Кто-то придерживается примерно такого же мнения:
«Смешное предложение! Никаких условий не написано, ни чем занимается . Несерьёзно. Даже если бы я искала работу, не откликнулась бы на такое предложение».
Кто-то считает, что так делать нельзя:
«Да, так хорошего ГБ не ищут. Москва большая — метро надо указать и сферу деятельности (обязательно), и налоговый режим (ну это указано, ладно) — минимальная информация для Москвы».
Москва и вправду немаленькая. И Зеленоград это Москва, и Троицк тоже. А расстояния огромные.
Кто-то жестко шутит:
«Неадекватная, медленная, мышление инфузории, работу не ищу».
В общем, подробнее надо вакансии описывать.