На какие параметры в вакансии в первую очередь смотрит бухгалтер?

На что в первую очередь обращают бухгалтеры, если видят вакансию? Правильно, на предлагаемую зарплату. На место работы. Ну и на подробности, чем же придется заниматься. Когда этого всего в вакансии нет, ее начинают критиковать.

Вот как это вышло в «Красном уголке бухгалтера».

«В российское ООО (ОСН), Москва, в штат ищем: главного бухгалтера;

бухгалтера на первичную документацию. Из личных качеств интересуют: адекватность, скорость, проектное мышление. Буду благодарна за рекомендации. Условия обсуждаются индивидуально».

Это еще успели дописать про Москву, изначально ее не было.

Комментарии себя ждать не заставили:

«Скудность инфы не способствует пониманию „мне это надо?“ Конкретику добавьте. Предприятие в Москве или на Курилах? Направление деятельность „травим клопов/тараканов“ или что? И хоть как-то обозначьте условия и уровень з/п. На данный момент пост ни о чем, хотя многие ищут работу или подработку».

Кто-то придерживается примерно такого же мнения:

«Смешное предложение! Никаких условий не написано, ни чем занимается . Несерьёзно. Даже если бы я искала работу, не откликнулась бы на такое предложение».

Кто-то считает, что так делать нельзя:

«Да, так хорошего ГБ не ищут. Москва большая — метро надо указать и сферу деятельности (обязательно), и налоговый режим (ну это указано, ладно) — минимальная информация для Москвы».

Москва и вправду немаленькая. И Зеленоград это Москва, и Троицк тоже. А расстояния огромные.

Кто-то жестко шутит:

«Неадекватная, медленная, мышление инфузории, работу не ищу».

В общем, подробнее надо вакансии описывать.