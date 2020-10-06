Как ИП доказать налоговикам, что он вправе использовать УСН

ИП три года работал на УСН, уведомление при открытии подавали. И тут налоговая требует подтвердить, на каком основании ИП использует УСН. Что им нужно?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«3 года ИП работает на УСН. Когда открывали, подавали заявление об этом самом УСН. И вот вчера прилетает уведомление из налоговой, подтвердить, почему ИП на УСН, а также декларацию по НДС. В налоговой такого документа нет. В личном кабинете написано, что мы УСН. Читал форумы, пишут, что могут заставить за все три годы оплатить налог по ОСНО. А мы вообще услуги оказываем, какой там НДС».

Вот что пишут в комментариях:

«Во вкладке в личном кабинете должен быть указан номер уведомления о переходе на УСН, отправьте его налоговикам».

Кто-то советует уведомление на бумаге найти:

«Как вариант: найдите заявление о переходе на УСН, на нем должна быть отметка о приеме в ИФНС».

Кто0то говорит, что раз до этого не трогали, то и сейчас не будут.

«Если 3 года не трогали, принимали декларации но УСН, то не пересчитают».

А еще советуют проверить в выписке из ЕГРИП:

«Ещё вариант, если открывали и одновременно подавали уведомление на УСН — смотрите может есть в выписке из ЕГРИП. Не у всех есть, но бывает, что есть».

Можно еще в саму инспекцию сходить и попробовать там найти копию уведомления в личном деле.