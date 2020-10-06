Требование от налоговиков предоставить все, что есть. Как будем отписываться?

Прилетело людям требование от налоговиков по статьям 93 и 93.1 НК. Документы вроде запрашивают по поставщику, но и по самой организации хотят. Собственно, хотят разобраться, что им нужно.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера»

«Люди добрые, помогите пожалуйста разобраться в требовании, что от меня хотят? Документы запрашивают по нашему поставщику. Было всего две сделки. Но в требование написано, что касается деятельности нашей организации. Убытков не было. Впервые во 2 квартале этого года небольшой, но мы платим авансы».

Вот что в комментариях пишут:

«Такое ощущение, что налоговая под встречную проверку решила ещё и устроить камералку всего учёта:-) я бы дала информацию только по контрагенту».

Кто-то советует у самого инспектора уточнить, чего они хотят:

«Надо уточнить у инспектора: ст. 93.1 подразумевает „конкретную сделку“».

То же мнение, но более подробное:

«Инспектору позвоните и в лоб спросите, как они могут писать, касающиеся деятельности вашей компании (не поставщика) как пункт 2.4.относится к конкретной сделке. Если не захотят общаться, можно им ответ письменный отправить с просьбой о пояснении требования».

А вот что еще посоветовали:

«В последнее время часто приходят такие требования. Даю только информацию и документы по проверяемому предприятию и всё. В сопроводительном пишу, что все остальные пункты остаются без исполнения, ибо не имеют отношения к проверяемому и конкретной сделке».

Коллеги, а вы что думаете?