Как получить уведомление на уплату имущественных налогов

ФНС продолжает рассылку налоговых уведомлений гражданам на уплату имущественных налогов. Тем, у кого нет личных кабинетов, должны прислать уведомление на бумаге. Но что делать, если оно не пришло?

Налоговое уведомление, направленное на бумажном носителе по почте заказным письмом, по желанию налогоплательщика дополнительно можно получить в любой налоговой инспекции, обслуживающей физических лиц, а также в МФЦ, если он уполномочен на оказание этой услуги.

Для этого заинтересованное лицо может подать заявление, в котором следует выбрать способ информирования о результатах рассмотрения: в налоговом органе либо через МФЦ. При этом к выдаваемому налоговому уведомлению на бумажном носителе формируется отрывной корешок, в котором налогоплательщик расписывается при получении уведомления.

ФНС напоминает, что налоговые уведомления не направляются на бумажном носителе по почте в следующих случаях:

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у налогоплательщика есть налоговая льгота, вычет или иные установленные законодательством основания, полностью освобождающие его от уплаты налога; если общая сумма налогов, отражаемых в уведомлении, составляет менее 100 рублей. Исключение - направление налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность взыскания задолженности по направленному налоговому уведомлению; физлицо является пользователем личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России и при этом не направило в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе.