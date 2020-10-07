Две трети работающих россиян недовольны своей зарплатой

69% работающих россиян недовольны своей зарплатой. А те, кого она устраивает, работают в IT-отрасли или в закупках.
Таковы данные опроса среди 9514 человек. Опрос проводил портал HeadHunter.
Вот какие результаты:
- 29% опрошенных зарплата устраивает полностью или частично;
- 3% затруднились ответить.
Недовольные своей зарплатой трудятся:
- 81% трудятся в науке или образовании;
- 80% в сфере масс-медиа или культуры;
- 77% в продажах.
Довольные своей зарплатой трудятся:
- 37% в закупках;
- 36% в IT;
- 34% — обеспечение безопасности;
- 34% — медицина и фармацевтика;
- 34% — автомобильный бизнес.
В региональном разрезе больше всего недовольных своей зарплатой людей в Ханты-Мансийском автономном округе (79%), Ленинградской области (78%) и Омской области (77%).
По материалам «РИА Новости».