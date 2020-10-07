Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Две трети работающих россиян недовольны своей зарплатой

69% работающих россиян недовольны своей зарплатой. А те, кого она устраивает, работают в IT-отрасли или в закупках.

Таковы данные опроса среди 9514 человек. Опрос проводил портал HeadHunter.

Вот какие результаты:

  • 29% опрошенных зарплата устраивает полностью или частично;
  • 3% затруднились ответить.

Недовольные своей зарплатой трудятся:

  • 81% трудятся в науке или образовании;
  • 80% в сфере масс-медиа или культуры;
  • 77% в продажах.

Довольные своей зарплатой трудятся:

  • 37% в закупках;
  • 36% в IT;
  • 34% — обеспечение безопасности;
  • 34% — медицина и фармацевтика;
  • 34% — автомобильный бизнес.

В региональном разрезе больше всего недовольных своей зарплатой людей в Ханты-Мансийском автономном округе (79%), Ленинградской области (78%) и Омской области (77%).

По материалам «РИА Новости».

📌 Реклама

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама