За белорусского ИП не надо платить страховые взносы, если он работает удаленно из своей страны

Физлицо в качестве ИП в Республике Беларусь заключило с ООО на УСН 6% в РФ договор по оказанию услуг по программированию для ООО. Что с НДФЛ и страховыми взносами? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-05/80095 от 11.09.2020,

В ведомстве пояснили, что физлицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в соответствии с законодательством Республики Беларусь, индивидуальным предпринимателем для целей законодательства РФ о налогах и сборах не признается.

Если данный белорус является постоянно или временно проживающим или временно пребывающим на территории РФ, то он относится к застрахованным лицам в системе ОПС и ОМС и с выплат по гражданско-правовому договору уплачиваются страховые взносы на ОПС и ОМС независимо от наличия у него статуса ИП по законодательству Республики Беларусь.

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Если он живет у себя в стране, то взносы за него не платятся.

Что касается НДФЛ, то при оказании физлицом организации услуг по договору ГПХ на территории РФ получаемое им вознаграждение относится к доходам от источников в РФ и налог должен удержать налоговый агент.

Если физлицо в соответствии с договором ГПХ выполняет работы, оказывает услуги на территории иностранного государства, то получаемое им вознаграждение относится к доходам от источников за пределами РФ.

Если он является резидентом РФ, то должен отчитаться и уплатить НДФЛ самостоятельно. Если он нерезидент, то доход от источников за пределами РФ налогом облагаться не будет.