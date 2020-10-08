Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк возглавили рейтинг доверия россиян

Россияне больше всего доверяют Сбербанку, ВТБ и Газпромбанку. Также Сбер и ВТБ возглавили рейтинг по узнаваемости брендов.

Исследование провел холдинг «Ромир».

По результатам расчета индекса доверия россиян к банкам рейтинг выстроился такой:

Сбербанк — 82%.

ВТБ — 74%.

Газпромбанк — 67%.

Альфа-банк — 64%.

Россельхозбанк — 63%.

Райффайзенбанк — 59%.

Совкомбанк — 58%.

Почта банк — 58%.

Росбанк — 57%.

банк «Открытие» — 56%.

Московский кредитный банк и Юникредит банк получили по 52% каждый.

«Выяснилось, что Сбербанк и Почта банк имеют более высокий уровень доверия среди женщин. Наибольшим уровнем доверия все банки обладают среди респондентов возраста от 25 до 34 лет. Исключением стали Почта банк, имеющий наиболее высокий уровень доверия среди молодежи и старшей возрастной группы (по 60 п.п.), и банк „Открытие“, пользующийся высоким доверием у молодежи (59 п.п.)», — отметили в «Ромире».

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По узнаваемости бренда первые места снова заняли Сбербанк (97% респондентов знают кредитную организацию) и ВТБ (85%). Третью и четвертую строчку рейтинга получили «Тинькофф» (78%) и Альфа-банк (77%).

«Самый высокий уровень известности всех оцениваемых банков наблюдается среди экономически активного ядра населения: респондентов в возрастном диапазоне от 25 до 44 лет. Кроме того, банки лучше известны респондентам с высоким доходом или доходом выше среднего уровня», — уточнили в «Ромире».

В исследовании принимали участие 1,5 тысячи человек.

По материалам холдинга «Ромир».