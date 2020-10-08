Почти 70% клиентов российских банков стали использовать онлайн-каналы

Россияне стали активнее использовать онлайн-каналы для взаимодействия с банками, показало исследование Райффайзенбанка.

Опрос проходил в три этапа — в марте, июне и начале сентября. В июне и сентябре клиенты российских банков в 70% случаев выбирали онлайн-способ оформить новый продукт, в марте так поступали 55% опрошенных.

Также к сентябрю россияне стали значительно чаще открывать накопительные счета и вклады. Как изменился выбор: продукты, которые открывали за последние полгода По сравнению с мартом россияне стали активнее открывать как кредитные, так и накопительные продукты. В марте только 20% заявили, что открывали накопительные счета, а к сентябрю их доля увеличилась до 33%. Потребительские кредиты в начале года взяли только 10% респондентов, а к сентябрю уже 20%.

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Интерес к дебетовым картам оставался стабильно высоким.

«Во втором квартале 80% вкладов и 86% накопительных счетов клиенты Райффайзенбанка открывали через удаленные каналы. При первом обращении клиентам по-прежнему важно живое общение, чтобы сформировать доверие. Однако в дальнейшем цифровые каналы становятся основным форматом взаимодействия. Управлять своими сбережениями в Райффайзенбанке можно полностью онлайн», — отметил Роман Карандин, руководитель отдела развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов Райффайзенбанка.

Выбор канала: как открыть и получить продукт

В начале 2020 года самым популярным каналом для оформления банковских продуктов были физические отделения — в марте 42% респондентов использовали именно его. В июне доля отделений сократилась до 30%, а в сентябре — до 29%. При этом онлайн-каналы стали использовать значительно чаще — заметнее всего выросла популярность мобильного и интернет-банка.