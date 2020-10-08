Налоговики хотят от бизнеса зарплаты средние по отрасли. В пандемию

Налоговики устроили камеральную проверку. И хотят от компании зарплаты, средние по отрасли. В период пандемии. Правда, где они такие цифры взяли, признаваться отказались.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришла камеральная проверка по РСВ за 1 полугодие. Просьба подсказать: где можно узнать о средних зарплатах по отрасли? Откуда они взяли такие шикарные цифры. особенно для нашего региона? Да еще в период пандемии».

В комментариях подсказали, где:

«На сайте Росстата. Да, они шикарные:-)».

У кого-то уже слов нет, одни эмоции:

«С трудом находим заказчиков. поставщики плохо работают из-за пандемии. Всё трудно. Тут такие радости:-(. И кто сделал расхождение в 1 (!!!) копейку ошибкой? Я откуда знаю: что они там у себя насчитают?:-( Никому вахтер не нужен?:-( Уже нет сил, честно».

Написавшему желают держаться и не унывать. И относиться как к коронавирусу.

Кто-то делится, что им тоже подобное прислали:

«Нам тоже письмо прислали.смотрю и любуюсь зарплатами».

Кто-то уже хочет за такие зарплаты поработать, неважно кем:

«Счастье какое, нет сил. Кто в нашем городе кладовщику 38 тыщ платит? Можно я там поработаю?:-(».

А кто-то хотят ИНН организации, где столько платят, закидают их резюме:

«ИНН пусть шлют нам, где такую ЗП платят, мы забросаем их своими резюме:-) Письмо они прислали...».

Наверное, если такие компании есть, и они известны налоговикам — они никому их ИНН не дадут.

«Клерк» письма такие писать не будет, а просто пригласит на онлайн-курс «Налоговые проверки. Тактика защиты»

О налоговых проверках — выездных и камеральных, и обо всех мероприятиях налогового контроля, которые их сопровождают: встречка, допрос, инвентаризация, осмотр, выемка.

Рассказывать будет спикер Иван Кузнецов. Один из ведущих экспертов России по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант.

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