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Надо ли удерживать НДФЛ при выплатах за время вынужденного прогула? Все зависит от текста решения суда

Надо ли удерживать НДФЛ при выплатах среднего заработка за время вынужденного прогула в случае признания судом увольнения работника незаконным? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме от 18.09.2020 № 03-04-05/81945.

Удерживать НДФЛ или нет, зависит от того, что указано в резолютивной части решения суда. Там может быть указана только сумма дохода, подлежащая взысканию в пользу физического лица, без упоминания НДФЛ. В таком случае выплата производится без удержания налога и налоговый агент обязан в соответствии с пунктом 5 статьи 226 НК РФ в срок не позднее 1 марта года следующего года сообщить о неудержании НДФЛ.

Если же в решении суда указана сумма дохода, подлежащая взысканию в пользу физического лица, и сумма, которую необходимо удержать в качестве налога, то НДФЛ удерживается в обычном порядке — непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

Оснований же для освобождения от НДФЛ сумм среднего заработка за все время вынужденного прогула нет, поскольку такие выплаты не указаны в статье 217 НК РФ.

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