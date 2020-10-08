Как заставят ИП не из Москвы отправиться на удаленку? И будут ли его вообще ловить?

В Москве неразбериха с отправкой людей на удаленку. Многие спрашивают как быть ИП без сотрудников, или как быть тем, кто на совместительстве. А еще вопрос — если ИП вообще не из Москвы, ему тоже на удаленку?

Злорадствуют в «Красном уголке бухгалтера».

«Хочу позлорадствовать над багом системы. Я ИП, зарегистрирована в другом регионе, работаю в Москве, офиса нет, склада нет, работаем с машин, и каким образом Собянин меня поймает, оштрафует и приостановит деятельность? Матрица сломалась».

Главное, в мэрию или ОАТИ такой вопрос не задавать, а то они ведь придумают, как.

А вот что в комментариях пишут:

«Следующим этапом введут пропуска. Радующиеся ИП-шники из других регионов радоваться перестанут, и тоже начнут жаловаться на жизнь, как все нормальные московские люди».

Кто-то жалуется на неразбериху на ровном месте:

«Опять бардак на пустом месте создали. У меня сегодня директор прочитал и пришёл вопросы задавать. А если у нас народ в отпусках их считать при расчете удаленных, а если так, а если эдак? Говорю — мы с тобой один и тот же текст читали, думаешь мне дополнительную информацию передали телепатически? Поржали, ждём может хоть что-то эти писатели разъяснят».

В разъяснениях мэрии особенно подчеркивалось, что на удаленку нужно отправить офисных работников. А машинам ездить по городу пока еще никто не запрещал.

Но вообще, не стоит давать им новые идеи.