Кто-то сдал декларацию за компанию, и теперь она должна 7 млн налогов. Хотя заработать успела всего 3 млн

Молодая компания, успевшая до пандемии заработать не больше 3 млн, внезапно становится должна 7 млн налогов. Кто-то за них сдал декларацию. Что делать-то?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера». Стилистика оригинала сохранена:

«Думала что это никогда меня не затронет, но... не тут то было! Звонил мне директор одной из моих компаний (на бухобслуживании): „мой телефон нашли запросом по месту жительства, мне звонили из отдела безопасности налоговой, говорят что я должен 7 лямов уплатить!“».

Первичная реакция на такое сообщение вполне ожидаема:

«Сперва я подумала что это какой то развод — что за безопасность, что за 7 лямов, фирма молодая, даже поработать толком перед ковидом не успела, весь оборот 2-3 лям всего, откуда такие налоги? Прикрикнула на гену, чтобы держал себя в руках, взяла телефон, перезвонила».

В налоговой пришлось по телефону долго выяснять, что случилось:

«На том конце тоже меня не смогли ни убедить, ни объяснить. Мол ваше дело мне передали, приходите в инспекцию. Какое дело? В Контуре ни одного требования, ни вызова, ни ещё чего то. Почему сразу дело? Почему розыск?

— Вам присылали требования!

— Не было требований!

Звоню в налоговую, дозвонилась через полдня до какого-то отдела (там уже без разницы было). В общем, в результате следственных мероприятий мне удалось установить, что некто сдал за меня, вернее, за мою фирму уточнёнку по НДС за 2 кв 2020 с огромными суммами — по доверенности! А нафига нам кому то доверху давать, если с первого дня работы у нас своя ЭЦП? Приходите, объясняйтесь, говорят с той стороны телефона».

Только вот и бухгалтер и директор на самоизоляции в других регионах.

«Гендир, как пандемия началась, уехал к себе в регион, на историческую родину. Я — на море. Приехать прямо сейчас не могу. Но могу декларацию уточнённую сдать с нулями. А гендира вы можете по месту пребывания в ближайшей налоговой опросить. Ну и письмо гендир напишет по ТКС что никому никогда доверку не давал».

А вот, собственно, сам вопрос:

«Как считаете, коллеги, это достаточный комплекс мероприятий с нашей стороны? Я, конечно, слышала про такие ужастики, но лично не сталкивалась. И вот оно — и до нас дошло! Что нам ещё сделать? Сходить в налоговую, узнать чья доверена и самим в суд на них подать? Или это налоговая должна с ними разбираться?».

По-хорошему, стоит заявление в полицию писать.

А вот что в комментариях пишут:

«Не паниковать. Написать письмо о том что произошло и попросить приглашение по ткс. Копию в управление. Посмотреть в личном кабинете точно ли была слана уточненка. Запросить данные на доверенность, и почему приняли уточненку по доверенности».

Есть мнение, что ноги растут как раз из самой налоговой:

«Никто за вас ничего не сделает, тем более налоговая (это как раз их проделки). Срочно заявление в ОБЭП МВД, Прокуратуру. И естественно уведомление ИФНС, что вы никакой доверенности не давали и никакой декларации по ней не сдавали и что вы по этому поводу УЖЕ написали заявление в компетентные органы».

Правда, ОБЭП уже несколько лет, как ОЭБиПК, но суть дела это не меняет.

Дальше пишут, что по заявлению в полицию, скорее всего, будет отказ, но по крайней мере проведут проверку, и этого должно хватить.

«Отказ от ОБЭП скорее всего будет, но ИФНС хвост подожмёт. И если копии этих заявлений ещё отправить в вышестоящую налоговую, то вышестоящая обязательно приструнит своих подчинённых».

А еще советуют грамотного юриста, который будет общаться и с полицией, и с прокуратурой и со всеми остальными.