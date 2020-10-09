Налоговики устроили повторную выездную проверку под видом дополнительных мероприятий. Но суд сказал, что так нельзя

Налоговый орган под видом допмероприятий инициировал повторную ВНП: суды установили незаконность требований МИФНС.

Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил решение суда первой инстанции и признал незаконными семь требований МИФНС к налогоплательщику о предоставлении документов (информации) уже после проведения выездной налоговой проверки. Суды установили, что фактически налоговый орган под видом допмероприятий инициировал повторную ВНП.

Фабула дела

В 2018 году Межрайонная ИФНС № 2 по Самарской области провела в отношении ООО «Линия В» выездную налоговую проверку (ВНП) по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов в 2015 – 2017 годах. По итогам проверки налоговый орган составил акт, а вот решения не принимал.

Тем не менее, в акте проверки МИФНС сделала выводы о наличии у общества налоговых правонарушений в виде занижения налога на добавленную стоимость (НДС) по операциям с ООО «Байкал», ООО «Модерн», ООО «МКО+» и ООО «Жемчужина». Налогоплательщик в возражениях на акт оспорил выводы налогового органа.

В итоге инспекция вынесла решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля:

истребовать документы в соответствии со статьями 93, 93.1 Налогового кодекса;

допросить свидетелей в соответствии со статьей 90 НК;

провести экспертизу в соответствии со статьей 95 НК.

На основании этого решения МИФНС в июле 2019 года направила ООО «Линия В» семь требований о представлении документов (информации). Налогоплательщик их оспорил в региональном Управлении ФНС, а затем пошел в суд.

Позиция суда

По мнению Арбитражного суда Самарской области, которое поддержали суды апелляционной и кассационной инстанций, из анализа содержания оспариваемых требований и количества запрошенных у налогоплательщика документов, количественного и качественного анализа истребованных налоговым органом в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля документов, а также сравнительного анализа содержания акта проверки в части выявленных инспекцией нарушений по НДС и налогу на прибыль, инспекция фактически провела повторную ВНП, а не дополнительные мероприятия налогового контроля, установленные в статье 101 НК.

Обоснование позиции суда

Суд указал, что объем затребованных по обжалуемым семи требованиям регистров бухгалтерского и налогового учета и копий первичных документов по оценке заявителя составляет не менее 30 тысяч листов формата А4, что соответствует 60-ти стандартным пачкам такой бумаги по 500 листов. Как указал заявитель, его затраты на изготовление такого объема затребованных документов составят более 100 тысяч рублей.

«Истребование такого объема документов соответствует проведению выездной налоговой проверки сплошным методом и не может соответствовать предмету проведения дополнительных мероприятий налогового контроля, при том, что согласно акту проверки проверка проводилась выборочным методом», - подчеркнул суд.

Кассационный суд отметил, что истребование документов в рамках проведения уже именно дополнительных мероприятий налогового контроля не может быть произвольным. Объем и содержание запрашиваемых документов должно быть обусловлено целями и задачами данных дополнительных мероприятий налогового контроля, а также с учетом необходимости соблюдения связи запрашиваемых документов с нарушениями, отраженными в акте проверки.

Интересно, что суды при рассмотрении этого дела в порядке статьи 81 АПК «неоднократно запрашивали у инспекции подробное правовое письменное обоснование необходимости истребования у налогоплательщика документов, запрошенных в рамках мероприятий налогового контроля». При этом были учтены доводы налогоплательщика о том, что МИФНС запросила документы за периоды, в которых не выявлены в акте проверки нарушения, а также подробные пояснения относительно истребованных доказательств, с указанием того, для каких конкретно целей запрашивался каждый из указанных в требовании документов.

Однако в представленных пояснениях налоговый орган не обосновал правомерность истребования у налогоплательщика в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля документов за периоды, в которых не выявлены в акте проверки нарушения, и не представил подробные пояснения относительно истребованных доказательств, следует из решения суда.

Также суд обратил внимание, что в оспариваемых требованиях налогового органа в строке наименование мероприятия налогового контроля, при проведении которого возникла необходимость в представлении документов (информации)», было указано «в связи с выездной налоговой проверкой». Но такая формулировка указана неверно и не соответствует действительности, поскольку ВНП была завершена.

«Требования налогового органа были фактически направлены на истребование всех документов у налогоплательщика и проведения не мероприятий дополнительного налогового контроля в целях подтверждения или опровержения фактов зафиксированных в акте проверки нарушений, а фактически на проведение в отношении общества повторной выездной налоговой проверки, что является недопустимым и противоречит целям проведения дополнительных мероприятий налогового контроля», - подытожил кассационный суд.

Мнение эксперта

По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Анны Лавришиной, в рамках своих компетенций должностные лица налогового органа уполномочены самостоятельно определять необходимый объем контрольных мероприятий при проведении дополнительного налогового контроля после ВНП, однако, в то же время, они не могут выходить за допустимые пределы.

«Так, налоговый орган не вправе указать в дополнении к акту налоговой проверки нарушения законодательства о налогах и сборах, ранее не отраженные в акте налоговой проверки, то есть сами дополнительные мероприятия налогового контроля должны соответствовать цели - уточнить обстоятельства, связанные с уже обнаруженными налоговыми правонарушениями», - отметила она.

В настоящем деле, по мнению юриста, налоговый орган произвольно запросил документы за периоды, в которых не выявлены нарушения, а также применил метод, не соответствующий характеру дополнительных мероприятий, что не соответствует названной цели и справедливо квалифицировано судом как повторная выездная налоговая проверка, а не дополнительные мероприятия налогового контроля.

Дело №А55-32444/2019.