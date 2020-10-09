Столичный оперштаб считает ИП без работников — работником у самого себя

Похоже, в оперштабе считают, что ИП, у которого нет работников — работник сам у себя. Иначе как объяснить их требование по предоставлению данных на себя, как на удаленщика?

Выложили в «Красном уголке бухгалтера».

«Не говорите, что вы этого не видели. И не говорите, что ИП это не сотрудник. Никому не говорите 😂😂😂😂 Лучше вообще ничего не говорить. Молчите».

А вот, собственно, о чем речь:

Ответ с официального ресурса mos.ru.

В комментариях реакция бурная, вот самое безобидное:

«Базу данных делают. Будут выпускать на работу частями — неделю одних неделю других. Чтоб типа карантин не вводить».

А вот еще делятся подробностями выяснения, кто что должен сдавать:

Вот мнение юриста о сомнительности подобного «источника»:

«Я юрист, и мне неизвестен источник правовых норм „мальчик на горячей линии“. Такие мальчики в колл-центрах специально обучены говорить „надо“ и „обязательно“. А поскольку основная задача, которую поставила себе мэрия этим указом, — собрать побольше информации для своей big data, то других слов в скрипте у этих мальчиков и не будет».

Правда, юристам же придется оспаривать немаленькие штрафы, которые могут прилететь за непредоставление этих данных. И не факт, что успешно.

Причем, чтобы уйти на удаленку, нужно еще побегать, дабы рабочий процесс не прерывать:

«Самый бред в том ,что сидели удалённо, а сейчас вернулись в Москву, бегаем, делаем ЭЦП, что бы сообщить о том что мы на удалёнке:-)».

Кстати говоря, вполне возможно, что у писавших требования есть проблема с определением ИП:

«Мне тут бухонлайн звонил и спрашивает здравствуйте это ИП ФИО, ответ: да я вас слушаю, в ответ: а можно мне Аллу Геннадьевну? В ответ: вы со мной уже 5 мин разговариваете. У девушки на конце провода сломался мозг, как это она разговаривает со мной и я ИП🤷‍♀️».

А еще не все у нас так плохо. За рубежом тоже встречается, еще похуже, по мнению подписчиков:

«Это не маразм. Маразм в Вене (Австрия), где обязали общепит на всех посетителей заполнять анкеты и передавать в мэрию, где это все будет храниться 2 недели, что бы отследить источник и распространение. Анкетки заполнять ВРУЧНУЮ!!!! Так что, на счет оленей первенство не у нас».

Вот как бы идею не подать, куда не нужно.