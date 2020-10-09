Командировки стали планировать в последний момент, а расходы на них сократились

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, снизилась глубина бронирования деловых поездок. Командировки всё чаще стали организовывать в последний момент (за 2-3 дня до поездки): летом-2019 так поступали в 46% случаев, а летом 2020 года — в 55%.

В сентябре 2020 года расходы на командировки сократились на 6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В то же время, осенью экономить стали меньше, чем летом: в июне – июле компании урезали расходы на командировки на 20-23%, в августе — на 12%. Такой вывод сделан на основе анализа бронирований ж/д и авиабилетов для командировок. Несмотря на общую тенденцию к сокращению расходов на деловые поездки, этот сегмент путешествий продолжает восстанавливаться.

В начале марта аналитики «Туту Командировок» фиксировали рост спроса на деловые поездки, который замедлился, когда стало понятно, что эпидемия COVID-19 затрагивает всё больше стран. Резкое падение спроса произошло в конце марта, когда были введены строгие ограничения. Восстановление началось в мае, и с тех пор спрос на деловые поездки растёт.

«Анализируя общие показатели, мы видим, что сервис «Туту Командировки» восстанавливается быстрее, чем рынок деловых поездок в целом. Так, в июле спрос на деловые поездки у нас восстановился на 80% относительно «доковидных» пиковых мартовских показателей. Наш сервис относительно новый для рынка, при этом мы предложили удобный и нужный продукт, и сейчас мы растём быстрыми темпами. В целом, текущая ситуация в очередной раз показала, насколько важно развивать онлайн-продукты, которые восстанавливаются гораздо быстрее оффлайн-сервисов. Мы рассчитываем, что осенью спрос на деловые поездки у клиентов «Туту Командировок» вырастет на 25-30% по сравнению с мартом, когда мы фиксировали пиковые показатели по спросу перед общим падением из-за пандемии, если не повторится весенний сценарий с закрытием сообщения и строгими ограничениями», — комментирует руководитель «Туту Командировки» Наталья Погиблева.

В августе 2020 года средние чеки по билетам для командировок сократились на 12% по сравнению с августом прошлого года. При этом сокращение расходов на командировки может быть частично обусловлено снижением цен на авиабилеты. В структуре билетов, приобретённых клиентами «Туту Командировок», 60% приходится на ж/д билеты и 40% — на авиабилеты. Это соотношение практически не изменилось по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что авиабилеты стали доступнее.

Также можно говорить о том, что расходы на командировки постепенно возвращаются к «доковидным» показателям, ведь в мае средние чеки были урезаны на 15%, в июне — на 23%, в июле — на 20%, а по билетам, проданным на сентябрь, разница с тем же месяцем прошлого года составляет уже 6%. Дороже всего в среднем билеты для деловых поездок обходились в августе, а дешевле всего — в апреле.

Но всё-таки тренд на экономию есть, и он проявляется в том, как именно отправляются в деловые поездки. В командировки стали чаще ездить в плацкартных вагонах вместо купе, а также выросла доля поездок в сидячих вагонах.

Если летом 2019 года доля поездок в купе была почти 39%, то в июне 2020 года — около 31%, а в июле и августе — уже 26%. Таким образом, доля поездок в купе во время командировок снизилась почти на треть. Растёт доля тех, кто ездит в сидячих вагонах: в июне этот показатель был около 27%, а по проданным билетам на сентябрь — уже 38,5%. В целом, если сравнивать лето 2020 с летом прошлого года, то доля поездок в купе снизилась с 38,7% до 27,6%, а доля поездок в сидячих вагонах выросла с 29,5% до 34%.

Доля тех, кто летает в командировки бизнес-классом, более или менее стабильна и укладывается в 1%. Можно говорить о том, что меньше всего летали бизнес-классом весной (менее 0,01%), в сентябре на долю бизнес-класса пришлось 0,57%.

По данным «Туту Командировок», по сравнению с прошлым годом произошло сокращение глубины бронирования. Билеты для поездки в командировку всё чаще покупают за 3 дня или даже меньше. Летом 2019 так поступали в 46% случаев, а летом 2020 года — в 55%.

Доля тех, кто покупает билеты за 3–7 дней, осталась неизменной (22%), также незначительно изменилась доля приобретающих билеты за 7–14 дней (с 13% до 10%). А вот тех, кто планирует командировки заранее (за 14 дней) стало гораздо меньше: доля таких путешественников сократилась с 19% до 13%.

В сентябре эта тенденция сохранилась: за 3 дня или ранее покупают билеты в 58% случаев (в сентябре прошлого года так делали 44% клиентов «Туту Командировок»), а доля тех, кто оформляет билеты за 2 недели, сократилась вдвое — с 16% до 8%.

Эта тенденция наблюдается в целом во всех сегментах путешествий: больше всего билетов приобретается за неделю-две до поездки. Например, те, кто покупали билеты для путешествия с личными целями с 14 по 20 сентября, в основном рассчитывали улететь куда-то либо в течение этой же недели (41,3% путешественников), либо через 7–14 дней (31,9%).

В начале лета было много командировок «одним днём»: прилёт и вылет обратно без ночёвки: в июне 2019 года таких было 6%, а в июне 2020 года — 11%, в июле таких командировок было 15%, а в августе их доля снизилась снова до 11%. В целом по лету доля тех, кто летал одним днём, составила 13% (в прошлом году таких командировочных было 8%).

Среди тех, кто ездит на поездах, самая распространённая длительность командировки прошедшим летом — сутки. Доля таких путешественников выросла почти в полтора раза, с 30% до 43% (сравнивалось лето 2020 и лето 2019 годов). В сентябре одним днём или на сутки ездят по 20% и 23% соответственно, также на осень популярный срок командировки — 4 дня (так ездят 20% командировочных).