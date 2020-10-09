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🔥🔥🔥 Новые приключения бухгалтеров в TikTok. Пятничное

Пятница, вторая половина дня. Пора уже прекращать с содроганием ждать требования из ФНС (все равно придут) и немного расслабиться. А то никаких капель не хватит!

На «Клерке» уже как-то обращали внимание на веселый аккаунт Екатерины Сорокиной. Настало время для свежей порции нехитрых бухгалтерских развлечений.

Один день из жизни одной бухгалтерии:

@kati_844

##бухалтерия##ржака##жиза##хочуврек##хочувтоп##девочки##дуэт##леночка41годик##катенька36годков##полторашка##тиктокеркомедии

♬ Джентльмены удачи - Из к/ф "Джентльмены удачи" - Геннадий Гладков

Каждый бухгалтер немного фокусник. Или много:

@kati_844

##бухгалтерия##девочки##челендж##хочуврек##хочувтоп##дуэт##леночка41годик##катенька36годков##прикол

♬ Tik Tok Челлендж - SLAVA MARLOW

Музыкальная пауза:

@kati_844

##бухгалтерия##ржака##девочки##хочуврек##хочувтоп##танцы##челе##прикол

♬ оригинальный звук - 🥥CoCosanka🥥

Признайтесь, вы ведь тоже так делали в пятницу! Ну хотя бы раз:

@kati_844

##бухалтерия##ржака##жиза##хочуврек##хочувтоп##девочки##дуэт##леночка41годик##катенька36годков

♬ original sound - Adam Sadek

Всем хороших выходных!

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