🔥🔥🔥 Новые приключения бухгалтеров в TikTok. Пятничное

Пятница, вторая половина дня. Пора уже прекращать с содроганием ждать требования из ФНС (все равно придут) и немного расслабиться. А то никаких капель не хватит!
На «Клерке» уже как-то обращали внимание на веселый аккаунт Екатерины Сорокиной. Настало время для свежей порции нехитрых бухгалтерских развлечений.
Один день из жизни одной бухгалтерии:
@kati_844
##бухалтерия##ржака##жиза##хочуврек##хочувтоп##девочки##дуэт##леночка41годик##катенька36годков##полторашка##тиктокеркомедии♬ Джентльмены удачи - Из к/ф "Джентльмены удачи" - Геннадий Гладков
Каждый бухгалтер немного фокусник. Или много:
@kati_844
##бухгалтерия##девочки##челендж##хочуврек##хочувтоп##дуэт##леночка41годик##катенька36годков##прикол♬ Tik Tok Челлендж - SLAVA MARLOW
Музыкальная пауза:
@kati_844
##бухгалтерия##ржака##девочки##хочуврек##хочувтоп##танцы##челе##прикол♬ оригинальный звук - 🥥CoCosanka🥥
Признайтесь, вы ведь тоже так делали в пятницу! Ну хотя бы раз:
@kati_844
##бухалтерия##ржака##жиза##хочуврек##хочувтоп##девочки##дуэт##леночка41годик##катенька36годков♬ original sound - Adam Sadek
Всем хороших выходных!