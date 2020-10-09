🔥🔥🔥 Новые приключения бухгалтеров в TikTok. Пятничное

Пятница, вторая половина дня. Пора уже прекращать с содроганием ждать требования из ФНС (все равно придут) и немного расслабиться. А то никаких капель не хватит!

На «Клерке» уже как-то обращали внимание на веселый аккаунт Екатерины Сорокиной. Настало время для свежей порции нехитрых бухгалтерских развлечений.

Один день из жизни одной бухгалтерии:

Каждый бухгалтер немного фокусник. Или много:

Музыкальная пауза:

Признайтесь, вы ведь тоже так делали в пятницу! Ну хотя бы раз:

Всем хороших выходных!