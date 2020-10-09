Как считать налог на прибыль и взносы спустя 10 лет участия в проекте «Сколково»

Минфин в письме № 03-03-06/1/82338 от 21.09.2020 г. разъяснил резидентам «Сколково» как считать налог на прибыль в связи с истечением 10 лет со дня получения указанного статуса.

Согласно пункту 1 статьи 246.1 НК организации, получившие статус участников проекта «Сколково», в течение 10 лет имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщиков по налогу на прибыль.

При этом пунктом 2 статьи 246.1 Кодекса установлено, что участник проекта утрачивает право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика в следующих случаях:

при утрате статуса участника проекта — с 1-го числа налогового периода, в котором такой статус был утрачен;

если годовой объем выручки от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), исчисленной в соответствии с главой 25 НК РФ и полученной этим участником проекта, превысил один миллиард рублей — с 1-го числа налогового периода, в котором произошло указанное превышение.

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Следовательно, участник проекта утрачивает право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика при утрате статуса участника проекта с 1-го числа календарного года, в котором такой статус был утрачен.

При этом сумма налога за налоговый период, в котором наступили обстоятельства, указанные в пунктах 2 и 2.1 статьи 145.1 НК РФ, подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием с участника проекта соответствующих сумм пеней (пункт 3 статьи 246.1 НК РФ).

Таким образом, налогоплательщик обязан начислить и уплатить суммы налога на прибыль организаций за соответствующий период календарного года, в котором он утратил статус участника, в том числе в связи с истечением 10 лет со дня получения указанного статуса, а также уплатить соответствующую сумму пеней.

Что касается взносов, то Минфин поясняет, что при утрате организацией 11.12.2021 статуса участника проекта по причине истечения 10-летнего периода со дня включения ее в реестр участников проекта такая организация не вправе применять пониженные тарифы страховых взносов начиная с 01.12.2021. При этом сумма страховых взносов, исчисленная исходя из пониженных тарифов за период до 01.12.2021, восстановлению не подлежит.